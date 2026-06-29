En marcha primera fase de la operación “Ruta Segura” en el transporte público de Honduras

Tegucigalpa – La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), puso en marcha hoy la primera fase de la operación “Ruta Segura”, una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de control, prevención y seguridad en las principales terminales de transporte del país.

– La estrategia contempla el censo y certificación de transportistas, verificación de antecedentes e investigaciones para prevenir la infiltración de estructuras criminales en este importante rubro.

La primera fase de esta operación se desarrolla en las terminales de transporte ubicadas en las colonias Suyapa y Prados Universitarios de la capital hondureña donde equipos especializados realizan un proceso de verificación y levantamiento de información que permitirá fortalecer la identificación y certificación de quienes laboran en este rubro.

Como parte de las actividades, las autoridades ejecutan un censo de conductores y transportistas, la verificación de antecedentes policiales y judiciales para determinar si alguno mantiene cuentas pendientes con la justicia, así como procesos investigativos encaminados a identificar posibles vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato u otros delitos de alto impacto.

La operación también busca depurar y ordenar el sector transporte mediante la creación de un registro confiable y actualizado, que permita a las autoridades contar con información precisa para desarrollar futuras acciones preventivas y operativas en favor de la seguridad de transportistas y usuarios.

La DAET reiteró que la operación “Ruta Segura” se extenderá de forma progresiva a otras terminales y puntos estratégicos del país, con el propósito de fortalecer la confianza de la población, garantizar condiciones seguras para quienes prestan el servicio de transporte y proteger a miles de ciudadanos que diariamente hacen uso de este importante medio de movilización. (RO)