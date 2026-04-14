En los últimos 75 meses, cada 19 horas se registra un suicidio en Honduras

Tegucigalpa – El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Honduras al registrarse, entre el 2020 y marzo del 2026 (75 meses), alrededor de 2,906 casos, es decir, un aproximado de una víctima cada 19 horas, lo que devela un grave problema de salud mental que requiere de atención urgente en el país, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

– Cinco departamentos del país fueron escenario del 52 % de los suicidios registrados desde el año 2020, Francisco Morazán con 568 casos, Cortés con 356, Comayagua 216, Choluteca con 207 y Copán con 174.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh urgió, a las autoridades hondureñas, trabajar en la atención de la salud mental, que es un derecho humano que forma parte del derecho que tienen todas las personas a una salud integral.

Muchos de los problemas de salud mental en el país están asociados con la falta de oportunidades, los altos niveles de violencia, así como de las condiciones de pobreza y de miseria que afecta a millones de hondureños.

En general, nuestra sociedad está enfrentando situaciones de salud mental en un porcentaje muy alto, sin embargo, lamentó que la Secretaria de Salud (SESAL) tiene un presupuesto muy bajo para su atención.

Señaló que los hospitales psiquiátricos están sobrepoblados a lo que sumó otra dificultad que se enfrenta y es que cuando una persona tiene el alta no se encuentran familias responsables que quieran recibirlos y se quedan asilados en el lugar, en muchas ocasiones.

Es otra situación muy difícil que como Conadeh se está intentando resolver con la Corte Suprema de Justicia y otras instancias que atienden el tema, porque los privados de libertad, que son remitidos a los hospitales psiquiátricos, muchas veces quedan asilados porque los juzgados que los remitieron no conocieron a los familiares responsables y las personas no tienen dónde ir.

Indicó que Honduras no cuenta con instituciones que puedan recibir temporal o de manera permanente a una persona abandonada con trastornos mentales.

Falta de psiquiatras infantiles

Los problemas de salud mental también afectan a la población infantil y Honduras no cuenta con muchos psiquiatras infantiles, lo cual es una situación bastante complicada porque el suicidio se observa desde muy corta edad, señaló.

82% de los que recurren al suicidio son hombres

Se estima que entre el año 2020 y marzo del 2026, alrededor de 2,906 personas tomaron la fatal determinación de quitarse la vida, de los cuales 2,372 (82%) eran hombres, mientras que 534 (18%) eran mujeres de diferentes, profesiones u oficios, estratos y edades.

Los datos recabados indican que entre las víctimas figuran amas de casa, jornaleros, agricultores, estudiantes, empleados de la construcción, comerciantes, guardias de seguridad y, en general, personas de casi medio centenar de profesiones y oficios.

Durante estos 75 meses, los 18 departamentos del país fueron escenarios de la muerte de personas por suicidio, sin embargo, el 52 % de los casos se registró en cinco departamentos del país, Francisco Morazán con 568 casos, Cortés con 356, Comayagua 216, Choluteca con 207 y Copán con 174.

De acuerdo a los reportes, de ese mismo período, en Honduras desde niños a personas adultas mayores recurren al suicidio, sin embargo, el grupo etario más afectado es el de las personas con edades que oscilan entre los 22 y 29 años con 649 casos, le siguen los que tienen entre 30 y 39 años 565 casos, los niños entre los 11 y los 18 años 329 casos y las personas adultas mayores de 60 años, 307 casos.

Los medios que utilizan las personas para provocarse la muerte, hasta ahora, son variados, sin embargo, la mayoría de los casos recurren a la asfixia por suspensión o ahorcamiento, otros lo hacen a través del envenenamiento con productos tóxicos, o utilizan armas de fuego, arma blanca o se lanzan al vacío. JS