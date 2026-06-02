“En los próximos ocho años Honduras tendrá crisis de profesores”, advierte exministro de Educación

Tegucigalpa – “En los próximos ocho años Honduras tendrá crisis de profesores”, advirtió este martes el exministro de Educación Marlon Escoto.

En ese orden, aseguró que si no se atienden los problemas estructurales del sistema educativo nacional, el país podría tener una crisis de docentes en áreas claves.

“Si no miramos más allá del tema laboral y salarial, que es el tema de ahora, resulta que después no vamos a tener relevo de los maestros”, expresó.

El también asesor en materia de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) lamentó que “los gremios magisteriales se convirtieron en células políticas, el primer colegio magisterial fue por el Partido Liberal, luego el Partido Nacional y así ha sucedido con todos los seis colegios; por eso es que existe esa afinidad entre el gremio magisterial y la política”.

Actualmente el gremio magisterial mantiene acciones de protestas en todo el país en exigencia del pago de un ajuste salarial.

Escoto reflexionó que en la actualidad “el salario de los profesores ha perdido competitividad; hoy el ingreso a la carrera docente es muy similar a los que ingresan a la policía”.

Hoy miles de maestros protestaron en la capital hondureña y aunque iniciaron el diálogo con el Gobierno mantiene un paro nacional y la declaratoria de brazos caídos.