En los próximos días UFTF entregará 475 expedientes sancionatorios a la PGR y la unidad sigue sin presupuesto

Tegucigalpa – Ivon Ardon, comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), informó que en los próximos días estarán entregando 475 expedientes pendientes de exaspirantes a cargos públicos y que no cumplieron con la ley.

Los expedientes sancionatorios serán entregados conforme a ley a la Procuraduría General de la República (PGR) correspondientes a los sujetos obligados que incumplieron con la obligación de rendir cuentas tras las Elecciones Primarias 2025.

Se ha realizado la entrega de 500 expedientes adicionales a la PGR, alcanzando un total de 1,000, para su trámite y ejecución.

Actualmente, dijo la funcionaria que quedan pendientes 475 expedientes por entregar, los cuales serán remitidos en los próximos días conforme al cronograma establecido por la UFTF.

Los expedientes corresponden a sujetos obligados, principalmente aspirantes a cargos de elección popular a nivel municipal y legislativo que no presentaron en tiempo y forma sus informes de ingresos y gastos de campaña, incumpliendo así con las disposiciones legales sobre financiamiento electoral.

La UFTF reitera su compromiso con la transparencia, la fiscalización efectiva y el fortalecimiento de la democracia, reforzando las acciones necesarias para que los recursos utilizados en procesos electorales sean manejados de forma transparente, responsable y conforme a la ley.

Ardon afirmó que ante la falta de presupuesto no han logrado iniciar con el proceso de los expedientes de los regidores, alcaldes y diputados que salieron electos y los excandidatos que no cumplieron con la ley. IR