En libertad se defenderán Perfecto, Antonio y Arcadio, acusados de querer matar a Mel

Tegucigalpa – El juez que lleva la causa determinó cambiar medidas de arresto domiciliario a medidas sustitutivas y se defenderán en libertad, los imputados Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales, a quienes se les supone responsables de actos preparatorios punibles y asociación terrorista.

Las tres personas permanecían en arresto domiciliario y se tomaron relevancia luego de ser acusados por mensajes vía WhatApps.

Los tres imputados están acusados de planear un magnicidio en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales y de conspirar para derrocar a la presidenta Xiomara Castro.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos por los delitos de magnicidio y terrorismo, luego de que las investigaciones revelaran supuestos planes para atentar contra la vida del exmandatario y alterar el orden constitucional del país.

La defensa de los imputados señaló que no hay documentación suficiente que prueben que las tres personas son miembros de una estructura criminal o que haya algún tipo de terrorismo en su accionar. IR