En libertad se defenderán otros dos exfuncionarios del BCH vinculados al caso de evidencias en custodia

San Pedro Sula – En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, voluntariamente se presentaron dos exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), a quienes se les involucra en permitir la salida sin la autorización debida de bienes en custodia.

En la audiencia de declaración de imputado, la Fiscalía, les ratificó el requerimiento, describió los hechos, pidiendo la aplicación de medidas cautelar alternas a la detención judicial, con la aplicación de las medidas cautelares de la presentación periódica y no salir del país. Por su parte, la defensa técnica legal, rechazó la acción fiscal, solicitando mantener el estado de inocencia de sus representados.

La Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar distinta a la detención judicial a Luis Arturo Avilés Moncada y Aracely O’hara Guillén, al suponerlos responsables del delito de malversación imprudente en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.

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De tal forma, que se les aplicaron las medidas cautelares sustitutivas de la presentación periódica una vez al mes ante la secretaría de la judicatura y no salir del país sin la autorización del Juez competente.

Es de recordar que a Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández, Ana Cristina Oliva Cáceres, Williams Antonio Villalobos Gálvez, Alex Geovani Caballero Altamirano, Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, también se siguen su causa en libertad.

La audiencia inicial, quedó programada para las 09:30 de la mañana del jueves 18 de junio. JS