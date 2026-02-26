En libertad se defenderán mujeres acusadas por muerte de un bebé en guardería

Tegucigalpa – Autoridades de Santa Rosa de Copán dictaron un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva contra Dilcia Jael Tábora Castillo, María del Carmen Aguilar y Maryoury Karolina Gavarrete Díaz.

A las encausadas se les supone responsables del delito de homicidio imprudente grave en perjuicio de un bebé de dos meses de edad, quien se encontraba bajo su cuidado al momento del fatal incidente.

El requerimiento fiscal presentado contra las encargadas y la niñera de la guardería denominada “Happy Place” se sustenta en hechos ocurridos el 28 de julio de 2025. Según el expediente investigativo, la madre llevó a su hijo al centro de cuidado infantil durante las primeras horas de la mañana. Aproximadamente a las 9:00 a.m., la niñera Maryoury Karolina Gavarrete Díaz suministró el biberón al lactante, quien posteriormente fue puesto a descansar.

Horas más tarde, al intentar despertar al infante, el personal del centro observó que el menor no presentaba reacción alguna, además de notar signos de sudoración y una coloración morada en su rostro.

Ante la emergencia, el niño fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Occidente, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. El dictamen forense emitido por la Dirección General de Medicina Forense (DGMF), tras la autopsia legal estableció que la causa científica de la muerte fue asfixia por broncoaspiración. (RO)