En libertad se defenderán funcionarios del BCH vinculados al caso de exfiscal Francia Medina

Tegucigalpa – En libertad se defenderán funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH) vinculados al caso de exfiscal Francia Medina declarada culpable por 41 delitos de falsificación de documentos públicos y lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras.

Así lo resolvió hoy el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, confirmó Ruiz Gabriel Barahona portavoz del poder judicial en San Pedro Sula.

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Detalló que este jueves se desarrolló la Audiencia de Declaración de Imputado, relacionada a los funcionarios del Banco Central de Honduras, que fueron capturados por los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que le dieron cumplimiento a la orden de captura de fecha 3 de junio.

La fiscalía, presentó el requerimiento, describió los hechos, pidiendo la aplicación de medidas cautelar alternas a la detención judicial, con la aplicación de las medidas cautelares de la presentación periódica, no salir del país, una caución y suspensión de sus cargos como funcionarios, señaló.

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Por su parte, la defensa técnica legal, rechazó la acción fiscal, solicitando mantener el estado de inocencia, a la vez cuestionando las medidas solicitadas por los fiscales, relató.

La Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar distinta a la detención judicial, y les aplicó las medidas cautelares de la presentación periódica, no salir del país y la caución o fianza a Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández, Ana Cristina Oliva Cáceres, Williams Antonio Villalobos Gálvez, Alex Geovani Caballero Altamirano, Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, al suponerlos responsables del delito de malversación imprudente en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, detalló.

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La audiencia inicial, quedó programada para las 09:30 de la mañana del jueves 18 de junio.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias o requerimientos conforme avance el proceso y se incorporen nuevos elementos probatorios al expediente.

Entre los señalados figuran exgerentes, exjefes de operaciones y funcionarios que tuvieron responsabilidades directas en el manejo y control de recursos dentro de la entidad financiera estatal.

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No obstante, el portavoz del Poder Judicial dijo que por motivos de secretividad de la investigación no podía referirse a nuevos requerimientos en este caso.

Este caso refleja no solo una posible cadena de negligencias, sino también las debilidades estructurales que durante años han permitido que actos irregulares permanezcan ocultos hasta convertirse en escándalos nacionales. (RO)