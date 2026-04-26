En libertad se defenderán acusados de abusos en casa hogar de Choloma

San Pedro Sula– En libertad se defenderán los tres acusados de supuestos maltratos y abusos cometidos a menores en una casa hogar en el sector de Ticamaya del municipio de Choloma, Cortés.

Entre los detenidos se encuentra un hombre de nacionalidad suiza, Christof Oliver Wittwer, director del centro de menores; su esposa Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora y el profesor Jimmy Emanuel Romero.

A los imputados se les supone responsables de acuerdo a su rol de participación de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.

Tras la audiencia inicial el juez dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión por lo que los imputados se defenderán en libertad.

A altas horas de la noche del sábado recuperaron su libertad y deberán asistir semanalmente a firmar el libro de asistencias, no podrán salir del país, ni asistir a la casa hogar. IR