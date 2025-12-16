En libertad se defenderá exdirectora de la Dinaf, Dulce María Villanueva

Tegucigalpa– Tras concluir la audiencia inicial, el juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que la exdirectora de la desaparecida Dirección de la Niñez y la Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva se defenderá en libertad.

Villanueva es acusada por el presunto delito de concusión.

La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo dijo que el juez otorgó medidas a la exfuncionaria tras presentar un arraigo de dos millones de lempiras.

Asimismo, deberá de firmar el libro de asistencias cada semana, no podrá salir del país y se le prohibió llegar a las instalaciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

La exfuncionaria fue capturada el lunes 8 de diciembre en el marco de la investigación que lidera el Ministerio Público por supuestas irregularidades cometidas durante su administración.

A la extitular del Dinaf, igualmente el Ministerio Público la señala por delitos como cohecho impropio, abuso de autoridad y sustracción u ocultación de documentos, todos vinculados a denuncias surgidas mientras dirigió la institución.

Cabe recordar que Dulce María Villanueva fue directora de la Dinaf durante la administración de Xiomara Castro, pero fue destituida el 26 de mayo de 2023 por la circulación de polémicos audios por cobro de coimas a los empleados de esta dependencia. IR