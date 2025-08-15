En libertad se defenderá el exmagistrado TSC, José Juan Pineda, acusado por tráfico de influencias

Tegucigalpa- El juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión al exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda acusado de tráfico de influencias.

El exfuncionario se presentó a la audiencia inicial, tras culminar la misma el juez determinó que Pineda se defenderá en libertad.

En ese sentido, deberá firmar todas las semanas el libro de asistencias y no salir del país, entre otras medidas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Pineda habría aprovechado su cargo para favorecer a terceros en ciertos procesos administrativos, lo que iría en contra de la ley y de los principios de transparencia.

La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes para respaldar la acusación y ha pedido que se cierre el caso. IR