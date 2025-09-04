En libertad se defenderá el exdirector del Hospital Escuela, doctor Osmin Tovar

Tegucigalpa – El exdirector del Hospital Escuela, Osmin Tovar, se defenderá en libertad luego que el juez que lleva la causa dictó medidas sustitutivas en el proceso judicial en su contra.

Asimismo, los ciudadanos Nicolás Handy Kafati, Alex Arevalo, Pedro Martínez, Fredal Merlo, Cristina Rodriguez Osorto, Edgard Ordoñez y Wendy Rodríguez recibieron medidas sustitutivas a la detención judicial.

Los ocho imputados son acusados por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 17 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana.

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por presuntos actos de corrupción durante su gestión en la que junto a exmiembros del consejo directivo, supuestamente se apropiaron aumentos salariales de forma ilegal en el año 2017, cuando estuvo al frente del principal centro asistencial del país.

El galeno deberá firmar el libro de asistencias en los juzgados capitalinos cada 15 días, y no podrá salir del país. IR