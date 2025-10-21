En libertad se defenderá alcalde de Bonito Oriental, acusado de tenencia de armas

Tegucigalpa – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en audiencia de declaración de imputado impuso medidas cautelares al alcalde de Bonito Oriental, Mario Renato Planas.

El edil es acusado de la supuesta comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido.

La audiencia inicial quedó programada para el martes 4 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana.

El lunes, se ejecutaron allanamientos en la casa de habitación del alcalde por presuntos delitos ligados al narcotráfico.

Planas admitió que dentro de su vivienda había armas alegando que es para su seguridad, pero que una no tenía permiso de tenencia, y la otra su tenía permiso de portación.

Manifestó que le sorprende la magnitud de la maldad de algunas personas y que llegará hasta el final del proceso judicial. AG