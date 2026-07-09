En libertad queda madre acusada de presunta explotación sexual de sus hijas en Catacamas

Tegucigalpa – En libertad quedó una mujer que había sido arrestada luego de ser acusada de presuntamente vender y explotar sexualmente a sus dos hijas, de 10 y 13 años, en el municipio de Catacamas, Olancho, así lo confirmó el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en ese departamento, Luis Rodas.

A pesar de las serias acusaciones, las autoridades judiciales determinaron que la mujer continuará el proceso fuera de prisión, detalló.

Agregó que para ella la investigación continua y advirtió que si no obedece a las citaciones se ejecutará una orden de captura.

La fuente policial indicó que las menores tras ser rescatadas fueron trasladadas hacia las instalaciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

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El caso salió a la luz pública tras una denuncia interpuesta por el hermano de uno de los clientes.

Detalló que la alerta original indicaba que una menor había sido sustraída de su casa bajo engaños y estaba siendo explotada sexualmente por un adulto de 33 años quien el juez le dictó detención judicial.

Las investigaciones posteriores revelaron una red familiar: la madre presuntamente ofrecía los “servicios” de sus propias hijas a hombres mayores, cobrando sumas de entre dos mil y cuatro mil lempiras mensuales. IR