En las próximas semanas, INP habilitará dos nuevos módulos en cárcel de Támara

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciaria (INP), anunció este martes la construcción de dos nuevos módulos para reos de mínima seguridad en la cárcel de Támara.

El coronel de las Fuerzas Armadas, Othoniel Gross Castillo, estimó que estos módulos se encuentren en la fase final de su preparación y estima que en tres semanas se habiliten.

“El objetivo de la construcción de estos nuevos módulos para este centro penal de Támara es para dar respuesta al problema del hacinamiento que existe en la población penitenciaria a nivel nacional”, dijo el coordinador del sistema penitenciario.

Detalló que en cada módulo hay 20 espacios con 36 camas en cada una de ellas para sumar un total de 720 privados de libertad recluidos en los dos módulos.

Gross Castillo aseguró que en estos módulos habrá las Condiciones específicas para que un privado de libertad pueda cumplir la condena. AG