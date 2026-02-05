En las próximas horas se conocerá al nuevo titular del IHSS tras envío de terna al Ejecutivo

Tegucigalpa – El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, confirmó que ya fue enviada al presidente de la República, Nasry Asfura, la terna de candidatos para ocupar la Dirección Ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que en las próximas horas se estaría realizando la designación del nuevo titular de la institución.

La terna está integrada por los abogados Víctor Martínez, César Enríquez y la doctora Fany Vargas, quienes fueron propuestos tras el proceso de evaluación correspondiente.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, el mandatario dispone de un plazo de 30 días para elegir al nuevo director; sin embargo, Puerto adelantó que la decisión se espera en un corto plazo.

El funcionario explicó que, aunque formalmente el IHSS ha estado bajo intervención durante los últimos dos años, en realidad estas medidas se han prolongado por más de una década, sin que se haya logrado una mejora sustancial en la prestación de los servicios.

“Luego de una década de intervención, el presidente Nasry Asfura busca retornar la institucionalidad y la legalidad al Seguro Social, fortaleciendo la junta directiva como órgano máximo y dejando atrás la era de las interventoras que no han generado resultados positivos”, señaló Puerto.

El ministro añadió que durante las distintas comisiones interventoras no se observaron avances significativos en beneficio de los derechohabientes, por lo que el actual Gobierno apuesta por establecer un modelo de gobernanza y gobernabilidad que permita una administración más eficiente y transparente dentro del IHSS.

Asimismo, indicó que aún está pendiente el nombramiento del director médico y del gerente administrativo financiero, cargos que, junto al director ejecutivo, completarán la nueva estructura de gobierno del instituto.

En otro tema, Puerto informó que una de las primeras acciones de la nueva administración será someter a revisión los contratos de compras millonarias de equipos e insumos realizados durante la junta interventora al final del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.

“Se evaluará cada proceso de compra, la situación actual de los contratos, los inventarios adquiridos, sus fechas de inicio y vencimiento, y todo lo necesario para garantizar una administración sana y transparente del Seguro Social”, concluyó el funcionario. LB