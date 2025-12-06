En las cañeras de San Pedro Sula encuentran cadáver de un hombre

Tegucigalpa – El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este sábado en la colonia Veracruz, sector de la Fesitranh, en el noreste de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, norte del país.

Se conoció que la víctima, identificada únicamente hasta el momento con el nombre de Marvin, había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

Los restos del hombre no reporta golpes y el sitio donde se encontró tampoco muestra rastros de sangre.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).