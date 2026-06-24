En la última semana fueron deportados 984 hondureños, un promedio de 140 cada día

Tegucigalpa – De acuerdo a estadísticas oficiales en la última semana fueron deportados 984 hondureños, un promedio diario de 140 retornados.

La Secretaría de Relaciones Internaciones y Cooperación Internacional informó hoy que en la semana del 15 al 19 de junio un total de 984 connacionales fueron deportados.

De la anterior cifra un total de 829 hondureños regresaron al país por la vía aérea y 155 por la vía terrestre.

En lo que va del 2026 suman 22 mil 397 los hondureños deportados, según las estadísticas de la Cancillería.

El retorno de migrantes hondureños aumentó un 43,3 % entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo período de 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM precisó que la mayoría de los hondureños retornados fueron hombres (88 %), mientras que las mujeres representaron el 12 %.

El aumento en las deportaciones de hondureños evidencia que los flujos migratorios continúan pese al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, principal lugar de destino de quienes emprenden la ruta migratoria desde el país centroamericano. (RO)