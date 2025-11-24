En la sesión lo que pasará es que solo escucharan la parte oficialista: Mario Flores Urrutia

Tegucigalpa – El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores, señaló que el canciller Javier Bú fue el que tomó la decisión de mandar a los miembros de los entes ligados al partido oficialista Marlon Ochoa por el CNE y Mario Morazán por el ente de justicia.

Las invitaciones son canalizadas por la vía diplomática y en ese sentido, el gobierno tomó la decisión de enviar a sus representantes y no a las cabezas de los entes electorales.

“Ellos son los que toman las decisiones, lo que pasará en la sesión que tomaran solo la parte oficialista y no las de los verdaderos perjudicados en esta crisis que nos han llevado ambos representantes que envía Honduras ante la OEA”, detalló.

En esto no podemos hacer nada, lo que podemos hacer es seguir denunciando lo que está pasando en el país, porque seguramente estas personas llegaran a decir que lo que ellos están haciendo es defender la democracia cuando todo mundo sabe que es lo contrario. IR