En la sal está el futuro de la movilidad urbana

Gabriel Levy

La próxima vez que le eches sal al arroz, piensa en algo: ese mismo mineral barato y de sobra en la cocina podría ser lo que mueva tu carro dentro de pocos años. No es una figura literaria.

CATL, el fabricante de baterías más grande del planeta acaba de poner en la calle un auto eléctrico que funciona con sodio sacado de la sal común, en lugar del costoso litio.

El 5 de febrero de 2026, CATL y la marca china Changan presentaron el Nevo A06, el primer vehículo de pasajeros fabricado en serie con una batería de ion-sodio.

Llega al mercado a mediados de este año con más de 400 kilómetros de autonomía y un precio pensado para el bolsillo de cualquiera.

Detrás del estreno hay diez años de trabajo y una pregunta que muchos ingenieros venían rumiando: si el sodio es casi mil veces más abundante que el litio, por qué seguir atados a un material escaso y caro.

Una receta vieja con un ingrediente nuevo

Una batería de sodio funciona igual que la de litio. Tiene dos polos y unos iones que viajan de uno a otro mientras cargas y descargas el aparato.

El cambio está en quién hace ese viaje: en vez de litio viaja el sodio, que se obtiene de la sal o del carbonato de sodio. Ese detalle, que suena menor, lo cambia todo en la factura final.

El litio cuesta una fortuna y su precio sube y baja como una montaña rusa.

El sodio, en cambio, está en los océanos, en las minas de sal y en cualquier salero.

CATL asegura que sus celdas de sodio cuestan entre un 30 y un 40 por ciento menos que las de litio que hoy llevan la mayoría de los carros económicos. La empresa también se ahorra plata porque estas baterías no necesitan cobalto ni níquel, dos metales caros y conflictivos, y porque puede armar los electrodos con láminas de aluminio en vez del cobre que exige el litio.

Hay una trampa, por supuesto.

El sodio pesa más y guarda menos energía en el mismo espacio. Una batería de sodio que iguale la autonomía de una de litio termina siendo más grande y pesada.

Por eso a nadie se le ocurre meter sodio en un deportivo de lujo que presuma de 800 kilómetros sin recargar. Su lugar está en otra parte, y ahí es donde la historia se vuelve interesante para quienes vivimos en ciudades latinoamericanas.

Hecha para la ciudad

La mayoría de la gente no maneja 600 kilómetros al día. Va al trabajo, deja a los niños en el colegio, hace mercado y vuelve a casa.

Para ese trote diario, una batería que rinda 300 o 400 kilómetros sobra y basta. Si encima cuesta bastante menos, la cuenta sale redonda.

El sodio rinde justo en ese terreno: carros pequeños de ciudad, motos eléctricas, furgonetas de reparto y buses urbanos. Yadea, el mayor fabricante de motos eléctricas del mundo ya vende scooters con batería de sodio desde unos 450 dólares, con carga rápida en quince minutos.

En China, la marca JAC abrió camino antes que nadie: desde enero de 2024 entrega un carrito eléctrico bautizado Hada de las Flores, y en febrero de ese mismo año despachó el primer cargamento de autos de sodio rumbo a América Latina.

El frío ya no asusta

Las baterías de litio cargan con un enemigo conocido, el frío. Cuando baja la temperatura pierden autonomía y se demoran más en cargar.

El sodio aguanta mucho mejor ese castigo. CATL afirma que sus celdas conservan más del 90 por ciento de su capacidad a 40 grados bajo cero y siguen respondiendo hasta los 50 bajo cero. En zonas de montaña fría, como buena parte de los Andes, ese dato pesa a la hora de elegir.

La seguridad suma otro punto a favor.

En las pruebas de la empresa, las baterías de sodio resisten que las perforen, las aplasten o las corten sin echar humo ni prenderse. Para quien todavía le teme a los incendios de los carros eléctricos, esa resistencia tranquiliza.

Lo que viene y lo que conviene mirar con calma

Vale la pena bajarle a la euforia. Muchas de las cifras que repite CATL salen de sus propios laboratorios y de pruebas hechas con el método de medición chino, que tiende a ser optimista.

Los expertos piden esperar mediciones independientes antes de cantar victoria.

Ed Crooks, analista de la consultora Wood Mackenzie, calcula que las baterías de sodio todavía cuestan un poco más que las de litio barato y que la verdadera igualdad de precios podría tardar hasta cerca de 2035.

El sodio, además, no llegó para borrar al litio. Robin Zeng, presidente de CATL, estima que su tecnología podría quedarse con entre el 30 y el 40 por ciento del mercado. El resto seguirá siendo de litio.

Para América Latina, la cuenta es sencilla. Los carros eléctricos chinos económicos ya mandan en la región.

BYD lidera las ventas en Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. En Colombia los eléctricos pasaron del 7 por ciento del mercado en 2024 y Bogotá rueda una de las flotas de buses eléctricos más grandes fuera de China.

Súmale a esa ola unas baterías más baratas y resistentes, y el carro eléctrico deja de ser un lujo de pocos para acercarse a la clase media.

Falta un giro que pocos ven venir.

Buena parte del litio del mundo sale del desierto de Atacama, repartido entre Chile, Argentina y Bolivia, y su extracción se traga el agua de una de las zonas más secas del planeta.

Cada batería que ande con sal en lugar de litio le quita presión a ese desierto y a las comunidades que viven allí.

La sal estuvo siempre en la mesa, en el mar y en el salero.

Que ahora sirva para mover una ciudad entera es de esas vueltas que da la tecnología cuando deja de perseguir lo más sofisticado y mira lo que tiene a la mano.

El carro eléctrico barato ya tiene fecha de salida y un nombre concreto, y todo arrancó por algo tan común como un puñado de sal.