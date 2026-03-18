En la jornada de Semana Santa se implementará video arbitraje, anuncia la Liga Nacional

Tegucigalpa – La Liga Nacional comunicó este miércoles que la implementación del Football Video Support (FVS) en el fútbol hondureño será en la jornada 15 del Torneo de Clausura 2026, es decir, en Semana Santa.

– Este mismo día, El Salvador informó que implementará tecnología de video en juegos de la Primera División.

Señaló que dará un reforzamiento sobre este mecanismo tecnológico en la ciudad de San Pedro Sula con los árbitros, que serán los encargados de aplicarlos en los partidos de Liga Nacional.

A través de un comunicado, afirmó que la aplicación de esta herramienta será en las mejores condiciones para el bien de los clubes afiliados.

El FVS es un sistema de revisión de jugadas de bajo costo avalado por FIFA diseñada para ligas que buscan mejorar la justicia en el juego sin los altos costos del sistema VAR completo.

A diferencia del VAR, los entrenadores solicitan la revisión con tarjetas (dos por partido) para decisiones específicas como goles, penales, rojas directas y errores de identidad. AG