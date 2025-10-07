En La Iguala, Lempira la población se encierra a las 6:00 de la tarde ante la inseguridad, denuncia edil

Tegucigalpa- El alcalde de La Iguala, Lempira, Francis Paz, dijo estar preocupado por la inseguridad que tiene ese municipio que genera que la población a las 6:00 de la tarde se encierre en sus viviendas.

-“Hoy hay 13 policías para 33 mil habitantes, antes eran solo cinco”, lamentó.

Sostuvo que, La Iguala, es el segundo municipio más extenso de Lempira y más poblado con 33 mil habitantes.

Lamentó que » la población ha estado encerrada, a eso de las seis de la tarde ya nadie puede salir por la inseguridad que tenemos».

Señaló que es una realidad, la gente tiene miedo por las bandas criminales que operan en la zona.

El edil indicó que el día domingo, en menos de diez horas “nosotros tuvimos tres personas que murieron a causa de la violencia en nuestro municipio».

Afirmó que aquí solo hay cinco policías para 33 mil habitantes, tres se quedan activos y dos que se van de fin de semana, “hemos hecho las solicitudes necesarias para más presencia policial y no ha sido efectiva, hasta que el domingo se reportaron tres muertos y las autoridades nos mandaron ocho policías más, lo que no sabemos es cuánto tiempo van estar esperemos que sea permanente”, arguyó.

Agregó que le preocupa que algunos miembros solo lleguen a manchar el uniforme, por lo que la ley se debe de aplicar y en ese sentido, se le pidió a las autoridades ganarse la confianza de la población.

Aseguró que el estado de excepción no ha funcionado y vino a provocar problemas ya que hacen allanamientos sin permisos y violentando los derechos de la población.

El edil hizo un llamado a las autoridades para que verdaderamente se refuerce la seguridad en ese municipio de Lempira. IR