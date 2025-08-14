En La Ceiba 140 iglesias evangélicas confirman participación en caminata por la paz de Honduras

Tegucigalpa – En la ciudad de La Ceiba, unas 140 iglesias evangélicas confirmaron participación en la caminata que se desarrollará este sábado por la paz y la democracia de Honduras.

Así lo confirmó el pastor Enrique Palacios, miembro de la Confraternidad Evangélica, quien dijo que en esa ciudad también se espera una multitud de parte de la Iglesia Católica.

La caminata inicia a las dos de la tarde en el Parque La Bandera, se caminará por la Avenida San Isidro hasta llegar al Parque Central, detalló.

La «Caminata de Oración por la Paz», convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), continúa cobrando fuerza a nivel nacional. La movilización, prevista para el próximo 16 de agosto, se desarrollará de forma simultánea en las 18 cabeceras departamentales del país.

Bajo el lema “Caminamos con fe y esperanza”, la iniciativa tiene un carácter estrictamente espiritual y ciudadano. Su propósito, según los organizadores, es elevar oraciones por la paz, la democracia, la unidad nacional y la reconciliación del pueblo hondureño.

A medida que se acerca el 16 de agosto, las iglesias cristianas de Honduras mantienen su llamado a la conciencia colectiva de la población para sumarse a la caminata y orar por la paz en el país. (RO)