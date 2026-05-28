En junio estarán instaladas las dos cámaras hiperbáricas para buzos de La Mosquitia

Tegucigalpa- La diputada Erika Urtecho anunció que durante el mes de junio quedarán instaladas y en funcionamiento las dos nuevas cámaras hiperbáricas destinadas para la atención de los buzos artesanales de La Mosquitia.

La parlamentaria explicó que hace más de un año la única cámara hiperbárica disponible en el departamento de Gracias a Dios quedó fuera de servicio, provocando una crisis humanitaria para los pescadores y buzos que sufrían accidentes durante sus jornadas de trabajo.

“Los buzos tenían que ser trasladados hasta Roatán para poder hacer uso de una cámara hiperbárica y lamentablemente algunos fallecieron por no recibir de forma oportuna el tratamiento”, expresó.

Urtecho recordó que desde entonces se realizaron gestiones para adquirir nuevos equipos médicos y confirmó que las dos cámaras ya se encuentran en Puerto Castilla, listas para ser trasladadas al municipio de Puerto Lempira.

La diputada destacó que la principal preocupación era agilizar la instalación antes de la reapertura de la temporada de pesca, prevista para el 1 de junio tras finalizar la veda el 30 de mayo.

“Si no se agilizaba la instalación dejábamos nuevamente en vulnerabilidad a los buzos y pescadores de nuestro departamento”, señaló.

Según detalló, el próximo 16 de junio las cámaras hiperbáricas arribarán a Puerto Lempira, donde serán instaladas con apoyo de la Secretaría de Salud y otras instituciones que participan en las gestiones administrativas y operativas.

El proyecto, valorado en 54 millones de lempiras, busca brindar atención especializada y oportuna a los trabajadores afectados por enfermedades relacionadas con el buceo, reduciendo el riesgo de muertes y secuelas permanentes entre los pescadores artesanales de La Mosquitia.LB