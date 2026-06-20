En jornada sabatina, más de mil estudiantes se gradúan en la UNAH

Tegucigalpa – Este sábado, en segundo día consecutivo, más de mil estudiantes reciben sus títulos universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El rector Odir Fernández felicitó a los estudiantes graduados por lograr una de las metas más importantes de sus vidas.

Exhortó a los nuevos graduados a poner en práctica todo lo aprendido en las aulas y llevar ese conocimiento al campo profesional, contribuir con compromiso, ética y excelencia al desarrollo de Honduras.

Durante la jornada matutina, un total de 570 estudiantes recibieron sus títulos universitarios, mientras que el resto lo recibirá en la tanda vespertina.

Entre los graduados hay 23 que terminaron sus posgrados a nivel nacional.

Los graduandos egresan de las facultades de Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ciencias, Humanidades y Artes y Ciencias Espaciales.

Detrás de cada sonrisa de los estudiantes y cada título en alto, hay años de esfuerzo, sacrificio y constancia que hoy se transforman en orgullo. AG