En hospitales privados inician cirugías para reducir mora quirúrgica en Honduras

Tegucigalpa – Este miércoles comenzaron a realizarse las primeras cirugías en clínicas privadas financiadas por el gobierno de la República, una respuesta ante la gran mora que existe en el sector público.

Las cirugías, las cuales se realizaron en el Hospital San Jorge de la capital, trataron afecciones biliares.

“Desde las 6 de la mañana supervisamos de primera mano, que los estándares sean de calidad, que el trato sea igualitario tanto a la persona que paga como a quien viene por parte del gobierno, estamos cambiando los no hay por si hay”, dijo el subsecretario de Salud, Eduardo Midence.

Agregó que las cirugías se realizarán en diferentes hospitales privados en Tela, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y Tegucigalpa.

“Hay pacientes que tienen hasta 14 meses esperando una cirugía”, afirmó.

Esta acción es parte de las medidas para enfrentar la crisis en el sistema de salud, ya comenzaron a realizarse cirugías en clínicas privadas financiadas por el gobierno, logrando hasta el momento al menos cinco procedimientos solo esta mañana, sin embargo se tienen previstas unas cuarenta cirugías diarias, sostuvo el galeno.

Reiteró que esta estrategia busca reducir la mora quirúrgica, un problema que afecta a miles de hondureños que llevan meses e incluso años esperando una intervención en hospitales públicos.

Según datos recientes, en el país hay miles de pacientes en lista de espera, con cifras que superan los 10 mil casos e incluso estimaciones de hasta 20 mil personas pendientes de cirugía, lo que ha obligado a implementar alianzas con el sector privado y declarar una emergencia sanitaria para agilizar la atención.

De acuerdo con el plan gubernamental, el Estado asume los costos de las operaciones en centros privados como una medida temporal para descongestionar los hospitales públicos y acelerar la atención a los pacientes. IR