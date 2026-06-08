En hospital capturan a mujer acusada de abandonar a su hija recién nacida en Lempira

La Campa – La Policía Nacional mantiene bajo custodia en un centro médico a una mujer de 25 años, señalada de haber abandonado a su hija recién nacida en el municipio de La Campa, departamento de Lempira.

Según informó la portavoz policial Wendy Molina, la sospechosa permanece hospitalizada en el Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias debido a complicaciones de salud, por lo que será puesta a disposición de las autoridades judiciales una vez reciba el alta médica.

«Sólo se está esperando a que sea dada de alta para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes para el procedimiento conforme a ley» afirmó la agente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer habría dado a luz y posteriormente dejado a la menor entre la vegetación, donde fue encontrada con vida gracias a la alerta de vecinos de la comunidad.

Molina indicó que la recién nacida se encuentra estable y bajo observación médica, mientras avanza el proceso investigativo.

La vocera también destacó que, según versiones de los vecinos, la detenida tiene otra hija de ocho años de edad.

La imputada, originaria de la aldea Cruz Alta, podría enfrentar cargos por el delito de abandono de menor agravado en perjuicio de su propia hija. AD