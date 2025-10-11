En horas de la madrugada desalojan a inversionistas de Koriun en Choloma

San Pedro Sula– Agentes policiales desalojaron esta madrugada a los inversionistas de Koriun que mantenían tomada la carretera en Choloma y no dejaban entrar ni salir de ese municipio.

Los manifestantes se mantenían firmes desde tempranas horas del viernes en la protesta, sin embargo, los agentes policiales los desalojaron para liberar el paso esta madrugada.

Pese a que los agentes realizaron el desalojo, los manifestantes indicaron que la lucha no se quedará ahí y que continuarán con las medidas de presión.

Los inversionistas afectados por Koriun aseguran que no descansarán hasta que el gobierno les regrese el dinero invertido.

«Nos sentimos muy tristes porque la presidenta nos prometió que nos iba a devolver nuestro dinero y ya van cinco meses y no ha cumplido», manifestó una de las protestantes.

Los inversionistas han empezado a llegar nuevamente al lugar donde fueron desalojados para iniciar con nuevas medidas de presión. IR