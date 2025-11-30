En Honduras ya no hay partido mayoritario; hay Liberal, Libre, Nacional y el indeciso: Quintín Soriano

Tegucigalpa – “Es increíble cómo salió a votar la gente”, expresó el alcalde del municipio sureño de Choluteca, Quintín Soriano al llegar a su centro de votación este domingo 30 de noviembre, donde aseguró que en Honduras ya no existen partidos mayoritarios.

El alcalde, quien busca dirigir nuevamente la municipalidad de Choluteca, destacó que la diatriba, la injuria y la calumnia no traen ningún beneficio.

(Leer) CNE confirma participación de más de un millón de electores a media jornada electoral

Soriano aseguró que la gente está votando por el presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla. “Aquí hay cuatro partidos: Liberal, Libre, Nacional y el indeciso, partidos mayoritarios ya no existen en Honduras, la gente elige a las personas y en este caso está eligiendo a “Salvita””, afirmó.

Afirmó que las personas que al ser consultadas, mediante boca de urna, que por quién votó y responde que el voto es secreto, “ese es el que castiga porque esa es la mayoría”. VC