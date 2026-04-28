Tegucigalpa – El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, señaló hoy que en Honduras unos 850 mil empleados no reciben el salario mínimo, lo que significa un incumplimiento del 44 %.

En ese contexto, aseguró que la Secretaría del Trabajo reforzará las labores de inspección para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Desde la promulgación de la Ley de Inspección de Trabajo en 2014 se fortalecieron las sanciones, pasando de multas mínimas a porcentajes relacionados con el patrimonio vulnerado, lo que deriva en fuertes sanciones para quienes incumplen el pago del salario mínimo”, expresó, Puerto.

El funcionario agregó que se trabaja en el fortalecimiento de la Dirección General de Inspección de Trabajo mediante la optimización del personal y la ejecución de inspecciones ordinarias y extraordinarias, con el objetivo de asegurar que los acuerdos salariales beneficien a los trabajadores que dependen de este ingreso.

Los representantes del sector privado y de las centrales obreras llegaron el lunes a un acuerdo del ajuste del salario mínimo que tendrá un incremento de hasta 7.0 y 7.5 % para el 2026 y 2027 respectivamente.

Para el 2026, el ajuste salarial será de la siguiente manera: 6 % para las empresas 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150, y 7 % de 151 en adelante.

Mientras que para el 2027, el ajuste es: 6 % de 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150 y 7.5 % de 151 en adelante.

No obstante, uno de los mayores retos es que se cumpla con el pago del salario mínimo ya que actualmente cuatro de cada 10 trabajadores no lo perciben por falta de incumplimiento de la ley por parte del empleador.

Las empresas que no cumplan con el pago del salario mínimo serán sancionadas, advirtió el ministro del Trabajo.

Las multas rondan porcentajes con relación al patrimonio económico vulnerado de las empresas, en definitiva deriva en fuertes multas a quienes incumplan con el pago del salario mínimo, advirtió el funcionario. (RO)