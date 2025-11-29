En Honduras se debilitó lucha contra corrupción por los que echaron la MACCIH y los que no instalaron la CICIH: Ana María Calderón

Tegucigalpa – La exvocera de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón manifestó este sábado que la lucha anticorrupción se debilitó no sólo por los que echaron la MACCIH, sino también por los que prometieron la CICIH y la instalaron en el país.

– El actual panorama hondureño es parecido al de 2017, estimó.

La diplomática peruana consideró que actualmente la situación en Honduras es tan compleja como funcionó la MACCIH. “Ha existido un retroceso en el fortalecimiento de las instituciones, quiero recordar que se ha presentado un debilitamiento en la lucha contra la corrupción. Se aprobaron diversas leyes que provocaron impunidad”, cuestionó en entrevista con la radio HRN.

Recordó que le tocó vivir las elecciones hondureñas de 2017, que fueron polarizadas con denuncias de fraude y un ambiente convulso que derivó con la reelección de Juan Orlando Hernández.

Citó que el trabajo que realizó la MACCIH entre 2016 y 2020 en Honduras, lamentablemente se fue debilitando hasta que se concluyó el convenio, lo que dio al traste para disminuir la lucha contra la corrupción.

“Ese debilitamiento de la lucha contra la corrupción no puede ser atribuido solamente a los que echaron a la MACCIH, sino que también ha habido promesas incumplidas de instalación una nueva misión anticorrupción. La CICIH nunca llegó al país y lo peor de todo es que no se hizo un ‘mea culpa’, el debilitamiento es responsabilidad de los que dirigen al país”, analizó.

Calderón advirtió que Honduras sigue con un panorama de polarización con denuncias de fraude en las elecciones que se realizarán este domingo.

Respaldó el mensaje de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que Honduras tenga elecciones transparentes y libres de cualquier injerencia política.

Cuestionó que el Ministerio Público hondureño no se destaca por su imparcialidad en los últimos meses. Esa función de presentar requerimientos contra autoridades electorales no debe representar injerencia contra los órganos electorales, el MP tiene el rol esencial de proteger el proceso eleccionario, sin lesionar de manera arbitraria a los integrantes de los entes electorales, consideró Calderón.