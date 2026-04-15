En Honduras se conoce qué jueces “son correctos o incorrectos”: Ramiro Muñoz

Tegucigalpa – El director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, señaló hoy que en Honduras se conoce que jueces “son correctos o incorrectos” e incluso quienes aceptan dinero.

Durante su participación en el programa Doble Vía de Radio América Muñoz señaló que en el país se conoce qué jueces “son correctos, incorrectos o los que permiten dinero para beneficiar un caso”.

Lo mismo se aplica a policías y militares, refirió el exdirector del Sistema Penitenciario de Honduras.

“Todos sabemos que policía, que militar o que persona de derechos humanos protege a un delincuente”, externó.

Aquí el problema es que el Congreso crea miles de leyes, pero los funcionarios no las ejecutan, comentó.

En ese contexto, opinó que el que no esté preparado para el cargo que ocupa, entonces tiene que irse.

En el tema de narcotráfico manifestó que la institución “tiene todos los casos de los narcotraficantes del país, pero hay que sacarlos de las gavetas y ejecutarlos, y eso es lo que hemos empezado a hacer”.

Compartió que en el país los narcotraficantes “dejan 20 kilos de droga en un lugar, pero por otro lado ya pasaron 200 toneladas, y eso se sabe”.

“En cada departamento, municipio y aldea, el pueblo hondureño sabe quién es el narcotraficante, quién es el ladrón de ganado, quién es el vendedor de droga, entonces, si tenemos conocimiento de quiénes son los responsables, por qué no vamos a actuar”, sentenció. (RO)