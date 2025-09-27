En Honduras los políticos se dicen diferentes, pero repiten lo mismo, cuestiona Gustavo Solórzano

Tegucigalpa. El gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, cuestionó la falta de propuestas concretas en la clase política hondureña y aseguró que persiste la costumbre de reciclar viejas prácticas.

-Honduras no necesita discursos, necesita propuestas reales, señala Solórzano.

“Lo más tradicional en la política hondureña es escuchar a los políticos decir que no son tradicionales. Sin embargo, tradicionalmente terminan haciendo lo mismo, que es repetir viejas prácticas y promesas vacías”, expresó, a través de un mensaje en su cuenta de X.

Solórzano enfatizó que el país no necesita más discursos cargados de retórica, sino planes claros que se traduzcan en acciones.

“Honduras no necesita más discursos, necesita propuestas reales, claras y definidas. Necesita que se respete y se aplique la Constitución y las leyes, que se garantice el Estado de Derecho y que cada autoridad cumpla con su deber”, puntualizó.

El representante del Cohep y del gremio de abogados reiteró que sin un compromiso firme de quienes ocupan cargos públicos, será imposible responder a las necesidades más urgentes de la población hondureña.LB