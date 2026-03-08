En Honduras, las mujeres siguen enfrentando pobreza, desigualdad y violencia

Tegucigalpa – En Honduras, las mujeres continúan viviendo una realidad marcada por desigualdad económica, violencia y limitadas oportunidades de desarrollo, así lo revelan las escalofriantes cifras e indicadores de fuentes más reputadas.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Fosdeh y organismos internacionales como ONU Mujeres confirman que las hondureñas continúan viviendo una realidad marcada por la desigualdad económica, violencia y limitadas oportunidades de desarrollo.

La pobreza es otro flagelo que victimiza a las mujeres en Honduras.

Pobreza y desigualdad económica

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el 63.2 % de las mujeres en Honduras vive en condiciones de pobreza, una proporción mayor que la de los hombres. La mayoría se inserta en empleos informales, con baja remuneración y sin acceso a seguridad social.

La Encuesta Permanente de Hogares (INE 2024) indica que solo el 40 % de la fuerza laboral está conformada por mujeres, reflejo de barreras persistentes para acceder a empleo formal y estable.

Las mujeres representan más del 70 % del trabajo no remunerado en el país señalan los reportes actualizados del Fosdeh que además indica que las mujeres ganan entre 20% y 30% menos que los hombres, incluso en sectores donde tienen igual o mayor nivel educativo.

ASJ ha documentado que la corrupción en salud, educación y seguridad afecta de manera desproporcionada a mujeres, especialmente jefas de hogar y mujeres rurales.

Educación y brecha digital

El Observatorio Demográfico Universitario (UNAH) reporta que las mujeres alcanzan en promedio 7.5 años de escolaridad, y únicamente un 8 % accede a estudios superiores, lo que limita su movilidad social. Además, aunque el 56 % tiene acceso a tecnologías digitales, persiste una brecha que afecta su competitividad en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

Honduras forma parte del top 5 de los países con mayor tasa de femicidios en el mundo.

Violencia contra las mujeres

La violencia continúa siendo uno de los mayores desafíos. El Observatorio Nacional de la Violencia (UNAH) registró 262 muertes violentas de mujeres en 2025. En lo que va del año, ya se reportan 41 casos adicionales.

A esto se suma la vulnerabilidad en contextos migratorios: 196 mujeres y niñas hondureñas están desaparecidas en la ruta hacia Estados Unidos, según el Observatorio Universitario en Migraciones Internacionales (OMIH), durante 2024. El rezago en la publicación de la información de 2025 hace prever que será hasta marzo que nueva información relevante sea pública.

Más del 90 % de los casos de violencia contra mujeres quedan en impunidad. ASJ lo ha reiterado en informes sobre desempeño del sistema de justicia y en auditorías sociales recientes. En delitos sexuales, la impunidad supera el 95%, según auditorías de ASJ al Ministerio Público.

ASJ también señala que las mujeres esperan más tiempo para obtener medidas de protección y que la respuesta estatal sigue siendo “insuficiente y reactiva”. Igualmente, documenta que solo una de cada 10 denuncias por violencia doméstica recibe seguimiento adecuado.

Pese a que las brechas siguen siendo amplias con respecto a los hombres, las mujeres han ido ganando espacios.

Participación social y liderazgo

El INE señala que el 39 % de los hogares hondureños tiene como jefa de hogar a una mujer, lo que evidencia su rol central en la economía familiar. Sin embargo, su presencia en espacios de toma de decisiones sigue siendo limitada, tanto en el sector público como en el privado.

Organizaciones civiles, plataformas de mujeres y ONU Mujeres insisten en que Honduras necesita políticas públicas sostenidas, con enfoque de género, que garanticen acceso a empleo digno, educación, justicia y protección efectiva frente a la violencia.

Este 8 de marzo, los datos reafirman que la lucha por la igualdad no es simbólica: es una urgencia nacional respaldada por evidencia. (PD)