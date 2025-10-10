En Honduras la salud mental es una necesidad desatendida y su atención es limitada: MSF

Tegucigalpa – En Honduras la salud mental es una necesidad desatendida y su atención es limitada, señaló hoy la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

Cada 10 de octubre se conmemora a nivel internacional el Día de la Salud Mental que, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una fecha para crear conciencia sobre los problemas de salud mental y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental.

En los últimos años, MSF ha identificado una alta demanda a través del número de consultas en los servicios de salud mental debido a la violencia, la pobreza y brechas significativas en la provisión de servicios públicos al respecto. Entre el 2024 y hasta agosto de 2025, los equipos de psicología de MSF realizaron más de 7 mil 244 consultas iniciales y de seguimiento en Honduras.

La salud mental resulta de gran importancia porque “permite a la persona reconocer y manejar sus emociones, y de esta manera, afrontar adecuadamente las situaciones complicadas de la vida. Se trata de mantener un equilibrio entre lo emocional, psicológico y lo social; todo esto influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos a diario. Es esencial para llevar una vida significativa”, explicó Alejandra Jiménez, gestora de actividades de salud mental para MSF en San Pedro Sula.

Las principales afectaciones identificadas en pacientes de salud mental son: depresión, reacción al estrés agudo, ansiedad y trastorno de estrés post traumático. También se tratan procesos de duelo, trastornos emocionales o del comportamiento de la niña o del niño; entre otras. Son muchas las razones posibles para buscar atención psicológica y son todas válidas.

Alicia, paciente de MSF en San Pedro Sula, relató que “ha tenido mucha importancia el saber que no estoy sola, que tengo un equipo de mi lado, que me ayudan a través de las terapias, de los talleres, que en los momentos cruciales de mi vida estuvieron ahí y han continuado, no me han dejado de la mano y hoy por hoy por eso estamos acá”.

Relató cómo esta fecha MSF hace énfasis en que es urgente y necesario potencializar los servicios de salud mental, aumentando el recurso humano en los hospitales y centros de salud. A su vez, implementar un sistema de cuidado psicológico dentro de las emergencias.

“Para reducir estas brechas, trabajamos en la sensibilización de las estructuras de salud, organizaciones aliadas promoviendo un trato humano, empático y oportuno hacia las personas con afectaciones emocionales. Esto permite un abordaje temprano y digno de estas personas”, concluyó Jiménez. (RO)