En Honduras deberíamos de hablar de un salario digno y no de un mínimo: José Luis Baquedano

Tegucigalpa – El dirigente obrero José Luis Baquedano, dijo este martes que en Honduras se debería hablar de un “salario digno” y no de un salario mínimo, al tiempo que abogó para que los patronos honren los nuevos valores fijados esta semana.

“Es difícil quedar conforme con esta negociaciones, porque en Honduras deberíamos de estar hablando no de salarios mínimos, sino de salarios dignos, estipendios que le permitan al trabajador tener acceso a vivienda, salud, educación, a recreación, a canasta básica”, pronunció.

Citó que las nivelaciones al salario mínimo rondan porcentajes de entre 6 y 7.5 % para el 2026 que rondan en la cantidades mínimas en 543 y 1 mil 251 lempiras dependiendo de la actividad económica y el número de trabajadores de la empresa.

Valoró que finalmente se haya logrado la nivelación al salario mínimo, sin embargo apuntó que “esperaríamos que los empresarios sean responsables porque hay muchos que no cumplen con lo que establece la Ley de Salario Mínimo y no le pagan al trabajador lo que corresponde”.

Baquedano pidió a la Secretaría de Trabajo a través de la Inspección General que garantice y tutele los derechos de los trabajadores y garantizar que se pagar el 100 % de lo establecido.

Citó que el sector informal anda en un 78 %, es decir que este segmento no tiene ningún tipo de protección y acceso a la seguridad social. Por otra parte, el 25 % es el sector formal y en ese grupo apenas 500 mil trabajadores son beneficiados con el pago del salario mínimo.

El dirigente obrero pidió al Banco Central de Honduras (BCH) que haga sus informes de precios con respecto a los valores en las pulperías, que es donde compran la mayoría de los hondureños.

Definido el nuevo salario mínimo

En las últimas horas, los representantes del sector privado y de las centrales obreras llegaron este lunes a un acuerdo del ajuste del salario mínimo que tendrá un incremento de hasta 7.0 y 7.5 % para el 2026 y 2027 respectivamente.

Para el 2026, el ajuste salarial será de la siguiente manera: 6 % para las empresas 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150, y 7 % de 151 en adelante.

Mientras que para el 2027, el ajuste es: 6 % de 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150 y 7.5 % de 151 en adelante.