En Honduras cada tres horas una mujer denuncia que es víctima de violaciones a sus derechos

Tegucigalpa – Un total de 16 mil 455 quejas, interpuestas por mujeres, atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) entre el 2021 y febrero del 2026 (62 meses), en las que denunciaron ser víctimas de más de un centenar de modalidades violatorias a los derechos humanos, es decir, un promedio aproximado de una queja cada 3 horas.

Durante este período, alrededor de 2 mil 35 (12.35 %) mujeres denunciaron, ante el Conadeh, falta de acceso a la justicia y al debido proceso, mientras que mil 902 (11.56 %) fueron víctimas de amenazas.

Otro sector importante de mujeres denunció ser objeto de desplazamiento forzado, hostigamiento físico, psicológico o sexual en sus centros de trabajo, violencia doméstica, coacción e intimidación por autoridad o servidor público, malos tratos, violencia intrafamiliar, allanamientos de morada, entre otras modalidades violatorias de los derechos humanos.

El informe anual del Conadeh, sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, establece que, en el 2025, este ente estatal atendió 2,803 quejas interpuestas por mujeres, siendo éstas las mayores usuarias del Sistema Nacional de Quejas de este ente estatal. Del total de quejas atendidas, unas 1,744 que representan el 62% corresponden a supuestas violaciones a los derechos civiles y políticos.

Durante ese año, el balance muestra que la tutela de los derechos de las mujeres enfrentó presiones persistentes derivadas de la violencia letal y no letal, la impunidad y barreras de acceso a protección y justicia; y, simultáneamente, evidenció que existen instrumentos legales y de política pública que, si se implementaran con rigor, podrán convertirse en palancas de reducción de riesgo.

La Unidad de Estadísticas del Conadeh reveló, además, que, en los primeros dos meses del 2026 registró 451 quejas de mujeres que denunciaron supuestas violaciones a los derechos humanos.

Urge poner fin a la impunidad

El Conadeh recordó, a las autoridades hondureñas, que, para detener la violencia, la discriminación y la desigualdad estructural en que viven las mujeres, en Honduras, es esencial poner fin a la impunidad, que alcanza alrededor del 95% de los delitos que se cometen contra esta población vulnerable en el país.

La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que para hacerle frente a todos los actos que ponen en riesgo la integridad y la vida de las mujeres es importante investigar y castigar a los responsables.

Además, garantizar el acceso a la justicia, así como proteger a las víctimas y combatir la impunidad, que es uno de los males que perpetúa la violación de derechos humanos.

Cada mujer debe sentirse protegida por el Estado

Señaló que, la violencia contra las mujeres, las amenazas, el acceso limitado a la justicia y la revictimización no pueden normalizarse en nuestra sociedad.

Cada denuncia debe ser atendida con diligencia, cada caso debe investigarse con perspectiva de género y cada mujer debe sentirse protegida por el Estado.

Según el ente estatal, su compromiso es claro, vigilar, acompañar, recomendar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, sin excepción.

Añadió que, cuando una mujer es violentada, se vulnera la dignidad humana, pero cuando el Estado actúa con firmeza, se fortalece la justicia.

Indicó que la respuesta estatal debe ser de protección y prevención para reducir riesgos, romper ciclos de violencia y asegurar justicia pronta y efectiva para las mujeres.