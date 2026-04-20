En Honduras ahora hay más “paz social, porque existe diálogo”, dice embajador de Francia

Tegucigalpa – El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, señaló que ahora en Honduras ahora hay más “paz social, porque existe diálogo”.
Acotó que es una visión como extranjero en Honduras. “Lo que estoy viendo como extranjero es que por ahora el clima social está bastante pacífico”, externó este lunes.
En cuanto a la seguridad jurídica, consideró que, la incorporación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), envía un mensaje de certidumbre fuerte.
Externó que a su consideración se están haciendo esfuerzos para mostrar una imagen de seguridad al empresario en el extranjero.
No obstante, razonó que es muy prematuro evaluar a tan solo dos meses de gobierno.
Sin embargo, dijo que las cosas van por buen camino y que eso abre puertas para abrir el campo de inversiones en Honduras.
Compartió que varios empresarios de Francia ya han mostrado interés en Honduras. (RO)