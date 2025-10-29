En Honduras 7 de cada 10 empleos son generados por la micro y pequeña empresa

Tegucigalpa – El oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, indicó que en Honduras 7 de cada 10 empleos son generados por las micros y pequeñas empresas.

“En Honduras el 70 % del empleo lo generan las micro y pequeñas empresas, 7 de cada 10 empleos en el país es creado por empresas menores a 50 empleados en el territorio nacional”, dijo.

El economista mencionó que siempre se cuestiona sobre cuándo fue la última vez que vino al país una empresa importante y agregó: “no hemos sido capaces de posicionarnos como país realmente atractivo para inversiones masivas y necesitamos poder cambiar eso”.

Kaffati insistió en que mientras no se resuelvan los problemas de empleo en el país, lo cierto es que se continuarán sembrando más deseos de emigrar.

“La gran mayoría de jóvenes egresados de los colegios y las universidades no tienen un deseo de quedarse en el país sino de continuar su vida fuera del territorio nacional y esto pasa porque no hemos sido capaces de brindar un empleo formal de calidad”, indicó.

En tal sentido, expresó que uno de los grandes retos que tiene el siguiente gobierno es precisamente poder mejorar el clima para hacer inversiones y generar empleo de calidad. VC