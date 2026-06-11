En hechos distintos tres hombres son asesinados la tarde de este jueves

Tegucigalpa – Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en la calle principal de la colonia El Sitio de Tegucigalpa, capital de Honduras.

La información establece que el ahora occiso iba a comprar a un mercadito cuando fue atacado por un sujeto desconocido que posteriormente huyó del lugar.

La víctima vestía una camiseta ocre, calzoneta negra, con gorra y tenis blancos. Se aprecia que tiene varios tatuajes alusivos al nombre de una mujer.

Un cuerpo policial llegó a la escena para tomar las primeras pesquisas del suceso violento.

Otro de los asesinatos ocurrió frente a la subestación de energía en La Lima, Cortés. La víctima fue abatida a disparos dentro de una vivienda.

Mientras, en otro lugar de La Lima, un segundo hombre fue acribillado por desconocidos.

Entre seis y siete homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS