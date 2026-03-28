En funcionamiento tres centros de emisión de pasaportes en aeropuertos de Honduras

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, a través del Instituto Nacional de Migración-INM, a partir de este viernes puso en funcionamiento tres Centros de Emisión de Pasaportes: en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima; el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua; y en el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.

Este avance representa un avance, y está orientado a modernizar los servicios migratorios, y facilitar el acceso a documentos de viaje de manera inmediata y eficiente para toda la ciudadanía.

Horarios de atención

Para adaptarse a las necesidades de los viajeros, los centros operarán bajo los siguientes esquemas:

Aeropuertos de Palmerola y Villeda Morales: Funcionarán de manera ininterrumpida, es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Aeropuerto Toncontín: Brindará atención en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, los 365 días del año.

Esta iniciativa entra en funcionamiento oficial a partir del 27 de marzo de 2026, permitiendo a los usuarios gestionar su pasaporte directamente en las terminales aéreas antes de sus vuelos o en horarios de conveniencia extendida.

Pasaporte en minutos

Para acceder a este beneficio, el interesado debe presentarse personalmente en el Counter de Atención, para realizar la solicitud ante un oficial de pasaportes. El funcionario se encargará de validar si el perfil del solicitante aplica para el servicio de urgencia, garantizando que el sistema se utilice de manera responsable y prioritaria.

Una vez aprobada la solicitud, el usuario debe proceder al pago de la tasa correspondiente en las agencias bancarias o sucursales electrónicas autorizadas.

Luego presentará el comprobante de pago ante el oficial, quien de inmediato le asignará una cita de urgencia. El proceso concluye con la captura de datos biométricos, la toma de fotografía oficial y la impresión del documento.

El pasaporte con vigencia de 5 años tiene un costo de $55.00 o su equivalente en lempiras y para 10 años $70.00 o su equivalente en lempiras. JS