En extrañas circunstancias hallan muerto a joven trans en el sur de Honduras

Tegucigalpa – Un joven trans fue encontrado sin vida en circunstancias extrañas en Nacaome, zona sur de Honduras, se informó este sábado.

La víctima respondía al nombre de Rony Pavón, quien fue encontrado colgado de una viga en su vivienda de habitación en la colonia Sor Dionisia.

El fallecido, más conocido como ‘Dayana’, habría sufrido daños antes de ser colgado en una viga, pero este extremo está en investigación por parte de las autoridades de seguridad.

Se estima que entre el 2004 y el 2025 (21 años), alrededor de 600 personas perdieron la vida violentamente, entre ellos, unos 335 hombres gay, 156 mujeres trans, además murieron en circunstancias violentas, mujeres lesbianas, hombres bisexuales y hombres trans.

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Al menos seis homicidios diarios de registran en Honduras, de acuerdo a los recuentos oficiales del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS