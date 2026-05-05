Frase del día«En estos primeros 100 días hemos desarticulado a la Banda La Kleivona en Choloma, Los Copanecos en Olanchito, Yoro y hemos capturado a tres integrantes del Cartel del Diablo».Por: Proceso Digital5 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Gerzon Velásquez • Secretario de Seguridad Noticias recientes Ciencia y TecnologíaEEUU acuerda con Google, Microsoft y xAI revisar sus modelos de IA antes de lanzarlos DeportesHulk es anunciado como refuerzo del Fluminense a sus 40 años Cifra del día100 días InternacionalesTrump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán CalienteAgentes antidrogas requieren a pasajero y decomisan más de 11 mil dólares en Palmerola