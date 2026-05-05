Frase del día

«En estos primeros 100 días hemos desarticulado a la Banda La Kleivona en Choloma, Los Copanecos en Olanchito, Yoro y hemos capturado a tres integrantes del Cartel del Diablo».

Por: Proceso Digital

Gerzon Velásquez • Secretario de Seguridad

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