En estos primeros 100 días de Gobierno resalta la “tercerización”, según economista

Tegucigalpa – A criterio del economista Ismael Zepeda, en estos primeros 100 días de Gobierno resalta la “tercerización” en los servicios y bienes del Estado hondureño.

“Estos 100 días de gobierno el Partido Nacional pasa por una transición que no se dio, luego también un proceso electoral fallido con muchos cuestionamientos y luego un Presupuesto General de la República reformulado que se aprueba prácticamente en el día 85 y eso ha hecho que pareciera que no carbura y evidencia la continuidad de un modelo de la gestión pública tercerizando gran parte los servicios y bienes públicos”.

La tercerización es la delegación de procesos, tareas o servicios internos de una empresa a proveedores externos especializados para mejorar la eficiencia y enfocarse en actividades principales.

Para el economista hondureño el Gobierno ha utilizado esta tercialización como una estrategia.

“Hay una continuidad del Partido Nacional del 2011 al 2020 y eso preocupa porque parece que los recursos públicos van a seguir privilegiando a ciertos sectores”, lamentó. (RO)