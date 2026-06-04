En estado delicado permanece juez de letras tras supuesto atentado contra su vida

Tegucigalpa- Un supuesto atentado contra el juez en materia de Letras Penal, Julio Enrique Rodríguez Ramírez, ocasionó su traslado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde su estado de salud es reportado como delicado pero estable bajo atención médica.

De acuerdo con versiones preliminares, el atentado ocurrió en las ultimas horas, cuando el funcionario recibió impactos de arma de fuego en la colonia El Country de Comayagüela.

El director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, comisionado Mayes Ríos, confirmó este jueves el hecho y señaló que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya realiza las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

“Ya la Dirección Policial de Investigaciones está haciendo el cotejo necesario de todas las evidencias para poder aclarar y dar con el paradero de los responsables”, afirmó.

El funcionario aclaró que, por el momento, no se puede establecer una hipótesis sobre el móvil del ataque.

Las autoridades confirmaron además que el juez se encuentra bajo resguardo policial mientras recibe atención médica, como parte de los protocolos de seguridad establecidos tras el hecho.

El caso continúa en investigación y, hasta el momento, no se han brindado mayores detalles oficiales sobre los responsables ni las posibles causas del atentado. AD