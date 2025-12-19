En esta Navidad SULA comparte sonrisas y nutrición con los niños del Hospital María

Tegucigalpa – La Navidad es tiempo de unión, de familia y de pequeños gestos que iluminan corazones. Con este espíritu, Sula visitó el Hospital María, Especialidades Pediátricas, para compartir una jornada llena de alegría, cariño y momentos especiales con los niños pacientes y sus familias.

Acompañados por Sulita, Santa Claus y personajes navideños, los niños disfrutaron de juegos, sorpresas, juguetes y actividades recreativas que transformaron por unas horas el entorno hospitalario en un espacio de sonrisas y celebración. La jornada incluyó degustaciones de productos Sula y la entrega de canastas para las familias, reafirmando el compromiso de la marca con la nutrición y el bienestar.

La actividad se realizó en el marco de una jornada de vacunación que recibió a cerca de 600 personas, permitiendo que más familias vivieran el mensaje de cercanía y solidaridad que caracteriza estas fechas.

Para Sula, la Navidad es una oportunidad para estar cerca de las familias hondureñas, acompañarlas y compartir esperanza. “Creemos que la alegría también nutre, y que estar presentes en momentos como estos forma parte de nuestro compromiso con la niñez y con quienes más lo necesitan”, expresó Bárbara Mendoza, gerente de Mercadeo de Sula, reafirmando que la magia de dar sabe a Sula.

En esta Navidad, Sula reafirma que la magia de dar sabe a Sula cuando nos reunimos alrededor de la mesa y compartimos en familia, cuando extendemos una mano al que más lo necesita y cuando llevamos salud, nutrición y momentos de alegría a los niños. Porque cada gesto de solidaridad fortalece la unión y convierte lo cotidiano en una experiencia llena de significado.

En el Hospital María trabajamos cada día con la misión de cambiar la vida de nuestros pacientes y sus familias, brindando no solo atención médica especializada, sino también espacios de acompañamiento humano que fortalecen su ánimo y su recuperación. Acciones como esta reafirman que, cuando unimos esfuerzos, logramos transformar sonrisas en esperanza y hacer que cada niño se sienta cuidado, valorado y acompañado durante su proceso de atención médica, expresó Evelyn Cabrera, vocera del Hospital María, Especialidades Pediátricas.

Esta visita forma parte de las acciones de responsabilidad social de Sula, enfocadas en fortalecer la unión, la solidaridad y el espíritu navideño, llevando alegría y nutrición a quienes más lo necesitan, porque en esta Navidad la magia de dar sabe a Sula. IR