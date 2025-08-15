En España también se marchará por la paz de Honduras

Tegucigalpa – Patricia Banegas, representante del movimiento «Por Nuestros Hijos», confirmó hoy que en España también se marchará por la paz y la democracia de Honduras.

La convocatoria, anunciada el 18 de julio de 2025, representa un hito sin precedentes en Honduras, donde la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica han decidido aunar esfuerzos para promover un mensaje de esperanza y reconciliación.

La caminata, que se realizará simultáneamente en varias ciudades del país, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, está diseñada como un acto espiritual, no proselitista, recordó.

En ese contexto, enfatizó que la convocatoria se escuchó en Estados Unidos y España, donde también se marchará por la paz del país.

Detalló que en Estados Unidos se marchará en Texas, mientras que en España se caminará por la paz de Honduras en Salamanca.

La caminata se realizará bajo el lema “Caminamos con fe y esperanza”, la iniciativa tiene un carácter estrictamente espiritual y ciudadano. Su propósito, según los organizadores, es elevar oraciones por la paz, la democracia, la unidad nacional y la reconciliación del pueblo hondureño.

En Honduras se caminará en los 18 departamentos del país y en al menos 40 municipios de forma simultánea. (RO)