En enfrentamiento muere Policía Militar en el norte de Honduras

San Pedro Sula– En un enfrentamiento murió un miembro de la Policía Militar en los excampos bananeros en el sector de Veracruz, El Progreso, Yoro.

Según se informó los militares realizaban un operativo en el sector cuando fueron atacados a disparos.

El fallecido fue identificado como Edgar López Castellano.

Se indicó que otros dos policías militares se encontraban desaparecidos, pero fueron encontrados sanos y salvos.

El cuerpo de López Castellanos fue trasladado a la morgue sampedrana.

Mientras que, en esa zona del país, se ha reforzado la seguridad para dar con el paradero de los antisociales. IR