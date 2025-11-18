En enfrentamiento matan a inspector policial Fredy Contreras en Juticalpa, Olancho

Tegucigalpa – En un enfrentamiento armado fue asesinado un inspector policial, hecho ocurrido en la carretera que conduce a San Francisco de Becerra, sector de La Empalizada, en Juticalpa, Olancho.

Según información preliminar, los ocupantes de una camioneta color negro abrieron fuego de manera sorpresiva contra una unidad policial que realizaba patrullajes preventivos en el marco de Operación Alcázar.

Como consecuencia del ataque, se reporta el deceso del inspector Fredy Adrián Contreras, oficial de planta de la UDEP–15, quien se encontraba desarrollando funciones oficiales al momento del incidente.

El inspector Contreras deja un bebé recién nacido, por lo que la institución expresó su profundo pesar y solidaridad con su familia.

En el lugar se aseguraron indicios para la investigación, entre ellas un vehículo color negro, sin placas, encontrado abandonado e impactado contra un árbol en un desvío de la vía.

Además de una escopeta localizada dentro del vehículo, un teléfono celular, presuntamente vinculado al agresor.

De manera paralela, una persona fue detenida para efectos de investigación, con el fin de determinar su posible relación con el hecho. Las unidades policiales permanecen desplegadas ejecutando operaciones de búsqueda, cerco y rastreo orientadas a identificar y detener a los responsables. IR