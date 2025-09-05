En encomienda pretendía transportar 54 libras de marihuana entre Colón y Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó que detectó que a través de una empresa de encomiendas se pretendía traficar droga desde el departamento de Colón, con rumbo a la capital hondureña.

La portavoz de la Policía Nacional, Galilea Guillén dijo que durante el operativo se detectaron dos paquetes sospechosos, los que al ser revisados contenían supuesta marihuana por un estimado de 54 libras.

La supuesta droga iba como encomienda en dos cajas de cartón con 27 libras cada una, y la misma se detectó gracias a alertas que llegaron a las unidades policiales.

El destino final de la encomienda era la colonia 15 de septiembre en el Distrito Central.

Este caso se suma a varios ocurridos en lo que va del año en los que los equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional han detectado sustancias prohibidas ocultas en paquetería con destino al interior del país, así como hacia Estados Unidos. PD